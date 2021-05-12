В Челябинской области на бывшего чиновника завели уголовное дело из-за махинаций с жильем для сирот

На покупку квартир потратили 7 млн бюджетных средств Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинской области завели уголовное дело на бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений Кунашакского района. Следствие считает, что в 2014 году за счет бюджетных денег он купил восемь квартир, которые в будущем полагались детям-сиротам. На все это было потрачено 7 млн рублей, однако никаких экспертиз и конкурсов проведено не было.

Но позже экспертизу все же провели и выяснили, что жилье не соответствует нормативам — там нет вентиляции, проблемные стены, полы и канализация.

— В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Уголовное дело завели по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

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