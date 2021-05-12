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Здоровье12 мая 2021 13:04

В отделениях СберБанка на Урале можно застраховаться от укуса клеща

Полисы также доступны в мобильном приложении и на сайте
Источник:kp.ru
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Только исследование клеща обойдется более 3000 рублей. Цена полиса сопоставима со стоимостью чашки кофе.

Только исследование клеща обойдется более 3000 рублей. Цена полиса сопоставима со стоимостью чашки кофе.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Оформить договор страхования по программе «Защита от клеща» СК «Сбербанк страхование» теперь можно во всех отделениях Уральского банка СберБанка. Полисы также доступны в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте компании.

Клещевым энцефалитом ежегодно в России заболевает около 2,3 тыс. человек, свыше 7,3 тыс. — боррелиозом. Лечение этих опасных заболеваний требует много времени и средств. После укуса клеща важно своевременно обратиться к врачу и провести анализы, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Программа «Защита от клеща» предусматривает экстренную медицинскую помощь и госпитализацию, осмотр врачом и удаление паразита в амбулаторных условиях, лабораторное исследование клеща, диагностику для выявления энцефалита, болезни Лайма и еще 10 инфекций, а также реабилитацию после перенесенного заболевания. Страховая компания также компенсирует стоимость ряда лекарств.

— В среднем 500 тыс. человек в год обращаются за врачебной помощью после укуса клеща. Стоимость одного только исследования на клещевые инфекции в частных лабораториях составляет от 3000 рублей. В случае выявленного заболевания курс лечения обойдется в разы дороже. Наша программа позволит получить медицинскую помощь в размере до 1,5 млн рублей, а цена полиса сопоставима со стоимостью чашки кофе: для взрослых — от 240 рублей, для детей до 14 лет — от 180 рублей. По одному договору можно застраховать до шести человек без ограничений по возрасту. А при страховании более четырех человек в одном полисе мы предусмотрели 10-процентную скидку. Договор можно заключить на год, действовать он будет на всей территории России, — рассказала владелец продуктов «Защита от клеща» и «Питомец под защитой» блока «Управление благосостоянием» Сбербанка» Екатерина Ильиных.

— Сезон клещей только начинается, однако от укусов кровожадных насекомых пострадали уже более трех тысяч жителей Урала. По данным Роспотребнадзора, только в Свердловской области сейчас зарегистрировано 1588 укусов, в Тюменской—951, а в Башкирии — около 500. Клещ —переносчик множества инфекций, и риск заболеть после его укуса весьма высок. Помочь защититься от клеща может прививка, но сделать ее нужно заблаговременно. Если возможности привиться вовремя нет, то стоит позаботиться о страховой защите, которая гарантирует своевременное получение медицинской помощи и минимизирует расходы на лечение. Чтобы сделать покупку полиса еще проще, мы запустили продажу программы «Защита от клеща» во всех отделениях нашего банка, — рассказал заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Марат Мансуров.

Оформить программу для своих сотрудников могут также юридические лица и индивидуальные предприниматели. Защитить домашних любимцев, которые любят гулять на природе, тоже не будет лишним: это можно сделать с помощью программы «Питомец под защитой».

СПРАВКА

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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