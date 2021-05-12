Фото: МОУ МОУ «Миасская СОШ №1»

В Челябинской области школьники оживили «Стену памяти». Ребята вместе с педагогами в рамках социального проекта «И время память оживит» озвучили истории героев-земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

— Это социальный проект «И время память оживит» был создан к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск учитель истории и обществознания Миасской СОШ №1 Татьяна Погонышева. — В школе у нас есть мемориал стелы с именами земляков-героев. Для нас это дело чести: пока жива память о прошлом, живы и мы. Акцией хотели сказать спасибо тем людям, которые воевали за наше мирное небо над головами.

На стелах мемориала в школьном парке выбиты имена и фамилии воинов, участников Великой Отечественной войны. Цель проекта — оживить их истории, чтобы любой житель села мог прийти к Вечному огню и «из первых уст» услышать рассказ про боевой путь героя.

Фото: МОУ МОУ «Миасская СОШ №1»

Принять участие в акции и озвучить историю участника войны могут все желающие. В списке — 400 фамилий и только 43 из них на сегодняшний день «заговорили».

Организаторы отмечают, что социальный проект будет бессрочным. Участвовать в нем можно в течение года, а не только в преддверии 9 Мая.

Фото: МОУ МОУ «Миасская СОШ №1»

Ознакомиться с историями участников войны можно на сайте акции.

Напомним, подобную акцию в Челябинске проводит компания «Интерсвязь». Живая стена памяти в областном центре установлена на бульваре Славы.

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