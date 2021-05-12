В Челябинске фура насмерть сбила женщину

Фото: Евгений НАСЫРОВ
Сегодня в Челябинске фура сбила женщину в районе Каслинского рынка. По словам очевидцев, пострадавшая попала под грузовик, после чего он протащил ее по асфальту на сотни метров.
В ГИБДД подтвердили факт случившегося ДТП, на место происшествия выехал наш корреспондент. Подробности появятся в ближайшее время.
Обновлено 16:40:
Как оказалось, женщину сбила не обычная фура, а некий тягач, перевозивший гараж.
Фото: Евгений НАСЫРОВ
По данным ГИБДД, женщина скончалась.
— Около 14:00 в районе дома № 3 по улице Каслиснкая водитель автомобиля DAF сбил пешехода, переходившего проезжую часть справа налево, — рассказали в ГИБДД Челябинска. — В результате происшествия женщина скончалась на месте происшествия.
Как передает наш корреспондент, тело погибшей все еще лежит под грузовиком, а ее личные вещи валяются на дороге.
Фото: Евгений НАСЫРОВ
Фото: Евгений НАСЫРОВ
Фото: Евгений НАСЫРОВ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru