В Челябинске фура насмерть сбила женщину

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Сегодня в Челябинске фура сбила женщину в районе Каслинского рынка. По словам очевидцев, пострадавшая попала под грузовик, после чего он протащил ее по асфальту на сотни метров.

В ГИБДД подтвердили факт случившегося ДТП, на место происшествия выехал наш корреспондент. Подробности появятся в ближайшее время.

Обновлено 16:40:

Как оказалось, женщину сбила не обычная фура, а некий тягач, перевозивший гараж.

Фото: Евгений НАСЫРОВ

По данным ГИБДД, женщина скончалась.

— Около 14:00 в районе дома № 3 по улице Каслиснкая водитель автомобиля DAF сбил пешехода, переходившего проезжую часть справа налево, — рассказали в ГИБДД Челябинска. — В результате происшествия женщина скончалась на месте происшествия.

Как передает наш корреспондент, тело погибшей все еще лежит под грузовиком, а ее личные вещи валяются на дороге.

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Фото: Евгений НАСЫРОВ

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