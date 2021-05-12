Водичка для купания вряд ли подойдет, а для загара погодка будет подходящей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Синоптики прогнозируют аномально жаркую для мая погоду в Челябинской области. Пекло накроет регион с 13 по 17 мая — температура воздуха днем будет достигать +33 °C.
— 13-14 мая местами, а 15-17 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы на 7 °C и более, — сообщили в челябинском гидрометцентре.
В четверг, 13 мая, столбики термометров в Челябинской области днем достигнут значений +24… +29 °C. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер северо-западный скоростью 5-10 метров секунду.
В пятницу, 14 мая, ночью прогнозируют +7… +12 °C, а днем воздух прогреется до +26… +31 °C.
В субботу, 15 мая, станет еще жарче — +28… +33 °C, при этом синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы. Но это в регионе, а в Челябинске, согласно прогнозу, обойдется без дождей.
Сохранится летняя погода до понедельника.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru