Водичка для купания вряд ли подойдет, а для загара погодка будет подходящей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики прогнозируют аномально жаркую для мая погоду в Челябинской области. Пекло накроет регион с 13 по 17 мая — температура воздуха днем будет достигать +33 °C.

— 13-14 мая местами, а 15-17 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы на 7 °C и более, — сообщили в челябинском гидрометцентре.

В четверг, 13 мая, столбики термометров в Челябинской области днем достигнут значений +24… +29 °C. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер северо-западный скоростью 5-10 метров секунду.

В пятницу, 14 мая, ночью прогнозируют +7… +12 °C, а днем воздух прогреется до +26… +31 °C.

В субботу, 15 мая, станет еще жарче — +28… +33 °C, при этом синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы. Но это в регионе, а в Челябинске, согласно прогнозу, обойдется без дождей.

Сохранится летняя погода до понедельника.

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