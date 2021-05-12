«Протащил метров на 100»: стали известны подробности ДТП с большегрузом, сбившем женщину

Большегруз оцеплен Фото: Евгений НАСЫРОВ

Женщина, которую сбил большегруз в районе Каслинского рынка, переходила дорогу по зебре. Об этом сообщили очевидцы журналисту КП-Челябинск, который работает на месте ДТП.

— Она попала в «слепую зону», водитель не заметил. Протащил ее метров на 100, — рассказал один из очевидцев.

На вид женщине около 50 лет. От полученных травм она скончалась на месте. Пока тело под прицепом, на асфальте много крови. Вокруг все оцеплено полицейскими. На место приехала ритуальная служба.

Женщина остается лежать под прицепом Фото: Евгений НАСЫРОВ

На дороге осталась обувь женщины. Фото: ГИБДД по Челябинску

— Около 14.00 часов в районе дома № 3 по улице Каслинская водитель автомобиля ДАФ совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево, — прокомментировали в ГИБДД города. — В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

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