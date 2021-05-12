В Челябинской области спасатели спасли жизнь парню, забравшемуся на старую водонапорную башню

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
Накануне, 11 мая, около шести часов вечера в деревне Шигаево Сосновского района Челябинской области на верх старой водонапорной башни залез 20-летний парень. К месту происшествия вызвали полицию, скорую помощь и спасателей.
— Доступ к пострадавшему крайне опасен - неустойчивая, кирпичная конструкция подвержена частичному разрушению. Попытки участников спасательной операции уговорить молодого человека самостоятельно спуститься на землю были безуспешны, — сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
Параллельно с проходящими переговорами спасатели подготовили страховочную систему для спуска пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения. К восьми часам вечера с молодым человеком удалось наладить контакт —отговорили от поспешных действий и помогли спуститься вниз. Затем пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи и полиции.
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
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