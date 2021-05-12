В Кургане водитель ПАЗа сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе

Фото: отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану

В Кургане водитель автобуса ПАЗ сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу на пешеходном переходе. Как сообщили в ГИБДД областного центра, инцидент произошел в 16:30 часов на улице Карбышева напротив дома №5.

— 44 летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, выехал на запрещающий красный сигнал светофора, допустив наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего ребенка с травмами госпитализировали в детскую больницу имени Красного Креста. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru