В Челябинской области на пять месяцев закроют мост через трассу М-5 «Урал»

Мост будут ремонтировать до 10 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области на пять месяцев закроют путепровод через федеральную трассу М-5 «Урал». Ограничение введут на подъезде к Екатеринбургу — на 66 километре дороги рядом с поселком Башакуль в Аргаяшском районе.

— Прекращение движения машин с 13 мая по 10 октября через трассу М-5 «Урал» вводится в связи с ремонтов путепровода, — рассказал пресс-службе упрдор «Южный Урал». — Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru