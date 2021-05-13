В Челябинске показали окончательный проект реконструкции сквера у новой детской поликлиники

Сроки благоустройства сквера пока не называют. Фото: администрация Советского района

В Челябинске благоустроят новый сквер рядом с детской поликлиникой, открытие которой запланировано в ближайшее время, по улице Кузнецова, 10 в поселке АМЗ. В среду, 13 мая, администрация Советского района показала окончательный вариант проекта (спойлер: похоже, в городе появится первый памп-трек).

— Зимой мы уже сообщали о наших планах по благоустройству нового сквера возле детской поликлиники, которая в скором времени откроется в поселке АМЗ на месте молочной кухни, — напомнили в администрации Советского района. — Ранее мы представляли визуализацию предварительного проекта, но в процессе его доработки концепция существенно поменялась. Сегодня представляем окончательный вариант, который попадет в аукционную документацию.

Фото: администрация Советского района

Фото: администрация Советского района

Согласно представленным эскизам, в сквере сделают благоустроенные тротуары, установят современные качели под навесами, скамейки и малые формы для детей.

Фото: администрация Советского района

Фото: администрация Советского района

А этот эскиз дает надежду любителям экстрима на появление в Челябинске первого памп-трека:

Фото: администрация Советского района

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