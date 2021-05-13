«На работу еле добрались»: челябинцы пожаловались на транспортный коллапс в праздник Ураза-Байрам

Многие водители маршруток сегодня утром пошли в мечети Фото: Евгений НАСЫРОВ

Утром 13 мая, в праздник Ураза-Байрам, в Челябинске снова случился транспортный коллапс. Горожане жалуются, что долго не могли дождаться маршрутку.

— Я на работу опоздала, — пишет Валерия.

— Муж так и не смог уехать. Пришлось такси вызывать за 500 рублей, чтобы добраться до работы, — пишет еще одна горожанка.

— И что теперь водителям маршруток можно на работу не выходить?! На работу еле добралась, — пишет Женя.

Отметим, что каждый год администрация предупреждает маршрутчиков о недопустимости срыва графика. Например, руководители могут предложить водителям подмениться, чтоб с утра на маршрут вышли те, кто не празднует. Кроме того, в мечетях города намазы провели в разное время: в 6, 7 и 8 утра, чтобы верующие успели на работу.

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