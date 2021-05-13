Опрос: каждый четвертый челябинец считает, что городу не нужно метро

Мнение о необходимости метро выразили 700 человек. Фото: chelmetro.ru

В Челябинске могут достроить метро после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Вот только каждый четвертый опрошенный житель города считает, что подземка не нужна. Но большинство все-таки за.

Опрос проводили социологи РАНХиГС. Они спрашивали у горожан насколько Челябинску необходимо метро. Вопрос задавали совершеннолетним горожанам. Ответили 700 человек. Большинство — 24,7% — выразили мнение, что метрополитен городу скорее необходим, крайне необходим — 21,5%, а вариант «не нужно метро» выбрали 22,8%. Не видят в нем необходимости 19,8% опрошенных, затруднились ответить 11,3%.

— Среди тех, кто считает, что метро Челябинску не нужно, респонденты 45-59 лет, а также малообеспеченные по субъективным оценкам люди, — уточнила старший научный сотрудник, аналитик лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова. — Более чем каждый десятый опрошенный (11,3%) не сумел дать сущностную оценку, отвечая на данный вопрос. Как правило, в данной группе представлены неработающие пенсионеры.

Напомним, метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 года. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Даже губернатор Алексей Текслер не исключение.

Каким могло быть метро в Челябинске и что предлагают сейчас, читайте в материале.

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