Из-за непотушенной сигареты на вечеринке в Челябинской области в пожаре погибли три человека

Огонь тушили ночью. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В частном доме на улице Лесопильная в Миассе Челябинской области в ночь на 13 мая случился пожар, в котором сгорели двое мужчин и женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь тушили 19 человек. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Когда на вызов прибыли пожарные, горела одна из половин дома (он был на двух хозяев, — прим. ред.), было сильное задымление. На тушении работали 19 человек, — сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области. — В одной из комнат обнаружили трех человек без признаков жизни.

В доме часто устраивались вечеринки. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Как рассказывают соседи, хозяин нередко приводил в дом гостей, устраивал вечеринки с распитием алкоголя. Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении в нетрезвом виде.

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