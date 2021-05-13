В Челябинской области умерли восемь человек с коронавирусом

Из больниц выписали 132 южноуральца
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 97 жителей. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 61 421 южноуральцев. Региональный минздрав опубликовал свежие данные.
Из больниц за минувшие сутки выписались 132 человека, всего — 55 868 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. С COVID-19 до сих пор борются 2806 человек.
По данным на утро 13 мая умерли восемь человек: шесть человек от COVID-19, двое — от других причин.
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