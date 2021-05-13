В Челябинске перекопают сквер ради ремонта тепломагистрали

Ремонт нужен, чтобы люди не остались без отопления зимой, Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске из-за планового ремонта тепломагистрали частично перекопают сквер на улице Красного Урала. Но энергетики обещают восстановить все благоустройство по окончании работ.

Менять трубы будут во избежание коммунальных ЧП в отопительный период. Работы согласованы с мэрией и их уже начали проводить. В соответствии со сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей Челябинска ремонт продлится до 6 июня

— Тепловые сети на данном участке тепломагистрали укладывались в момент закладки Северо западного района, — рассказали в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск». — За время эксплуатации они исчерпали свой ресурс, именно поэтому теплоэнергетики приняли решение об их замене. За месяц специалисты заменят 317 метров изношенных трубопроводов диаметром 700 мм. Ремонт повысит надежность системы теплоснабжения района.

Без горячей воды жители соседствующих со сквером домов в этот период не останутся. Как объяснили теплоэнергетики, специалисты на время ремонта а смонтируют временные трубопроводы.

— Просим жителей микрорайона с пониманием отнестись к временным неудобствам, — отметили в АО «УСТЭК-Челябинск». — Если на аварийных участках тепловых сетей не проводить ремонты, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях.

Добавим, с подробным перечнем ремонтов АО «УСТЭК-Челябинск» жители города смогут ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Плановые ремонты-2021».

О возможных повреждениях в тепловых сетях, отсутствии ограждений ремонтных участков можно сообщить по телефону +7 (351) 246-72-73 (круглосуточно).

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