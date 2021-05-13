В Златоусте Челябинской области на улице нашли артиллерийский снаряд

Снаряд обнаружили прохожие. Фото: ПСС по Челябинской области. Фото: читатель КП-Челябинск

Вчера, 12 мая, в Златоусте Челябинской области на улице прохожие обнаружили предмет, напоминающий снаряд. Они тут же позвонили в полицию. На место приехали все экстренные службы, представители спецслужб, группа разминирования и кинологический расчет, сообщают в поисково-спасательной службе Челябинской области.

На счастье снаряд нашли на окраине городе, на улице Зайская — на границе промзоны и частного сектора.

— В живом оцеплении места проведения опасных работ были задействованы сотрудники ГИБДД, пожарной охраны, спасатели областной поисково-спасательной службы. Обнаруженный предмет действительно оказался снарядом, он был погружен и вывезен для дальнейшей экспертизы и утилизации, — уточнили в ПСС по Челябинской области.

По информации КП-Челябинск, это был 100-миллиметровый артиллерийский снаряд.

— На место выехала группа разминирования Росгвардии. Предмет был обследован, установлено, что он не представляет опасности для окружающих, — прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

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