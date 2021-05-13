«Линия жизни»: Алексей Текслер и президент «Альфа-банка» подписали соглашение

Губернатор Челябинской области и президент "Альфа-банка" подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент «Альфа-банка» Олег Сысуев накануне подписали соглашение о сотрудничестве. В документе говорится о взаимодействии для социально-экономического развития Челябинской области.

Губернатор подчеркнул, что с крупнейшим частным банком страны регион сотрудничает не первый год. «Альфа-банк» поддержал программы помощи бизнесу, пострадавшему от ковидных ограничений; помогал медицинским организациям и простым южноуральцам.

— Банк претворяет в жизнь и различные образовательные, социальные проекты. В том числе, готов предложить в рамках работы благотворительного фонда «Линия жизни». Мы говорили, как они могут быть реализованы в Челябинской области, — сказал губернатор.

В соглашении говорится о совместной работе в инвестпроектах и важных для региона программ развитию и поддержки малого и среднего бизнеса предоставлением доступных кредитов и ипотеки.

Олег Сысуев отметил особое отношение губернатора, руководящего крупным промышленным регионом, детям, людям, решению социальных задач:

— Такая позиция властей — залог успеха развития региона. Мы готовы к сотрудничеству, потому что это та атмосфера, которую мы поддерживаем и в которой мы хотели бы работать.

Кстати, благотворительный фонд «Линия жизни» спасает тяжелобольных детей, нуждающихся в аутотрансплантации костного мозга. Операции проходят в ФГБУ НМИЦ онкологии им. Блохина.

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