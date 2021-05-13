«Федеральная практика»: Минпромторг РФ открыл в Челябинске уникальный выездной проект

Губернатор Алексей Текслер открыл выездную стажировку Минпромторга РФ в Челябинске. Фото: gubernator74.ru

13 и 14 мая в Челябинске проходит выездная стажировка Минпромторга РФ. В индустриальном парке «Станкомаш» собрались руководители исполнительных органов власти и представители промпредприятий. Стажировку ведут директора департаментов Минпромторга РФ, представители госкорпораций, федеральных и региональных институтов развития.

Уникальный проект — возможность прямого контакта федералов с региональными руководителями, шанс получить ответы на острые вопросы и обменяться мнениями. Как отметил на открытии «Федеральной практики» полпред президента в УрФО Владимир Якушев, так в стране выстраивается единая промышленная политика.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил министерство за проект:

— Для Челябинской области, для наших коллег из других регионов вопросы модернизации и развития промышленности первостепенны. Важно правильно воспользоваться всеми мерами поддержки, которые сегодня есть на федеральном уровне, связать их с мерами поддержки, которые есть в регионе, обменяться опытом, найти лучшие варианты.

Глава области подчеркнул, что регион высоко ценит федеральные меры поддержки промышленного сектора. Промышленность на Южном Урале — фундамент экономики, формирующий половину валового регионального продукта.

Благодаря поддержке Мигпромторга развиваются межрегиональная и внутриобластная кооперации. Возобновлен механизм стимулирования участников промышленного кластера. Так, субсидии из федерального бюджета возмещают часть затрат по выпуску импортозамещающей промпродукции.

У предприятий есть доступ к финансовым инструментам поддержки для создания новых и модернизации действующих производств. В Челябинской области учрежден конкурс на единую областную субсидию.

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