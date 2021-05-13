Огонь перекинулся на соседний домик: в челябинских садах ночью произошел пожар

Соседи в момент пожара были в домике. фото: yakateiko/instagram.com

В ночь на 13 мая в СНТ «Надежда» на одном из участков вспыхнула баня. Огонь перекинулся на веранду и соседний домик. К счастью, никто не пострадал. Очевидцы говорят, что слышали взрыв.

— Первый раз решили переночевать на даче, думали проснемся с пением петухов, а проснулась от взрыва. Вызвали скорую и МЧС. В пижамах сели в машину и поехали к месту черного дыма. Горела постройка, думаем, что баня. К моменту приезда пожарных, огонь перекинулся на соседний участок. Заполыхал жилой дом. 40 минут тушили пожар ведрами, — рассказала КП-Челябинск одна из жительниц СНТ.

По словам очевидцев, бане рванул газовый баллон. Но ни председатель СНТ, ни МЧС по Челябинской области информацию о взрыве журналисту КП-Челябинск не подтвердили.

— На место выезжали три автоцистерны. Загорелась баня, веранда, огонь перекинулся на домик на соседнем участке. На нем пострадала обшивка и кровля, — сообщили в МЧС по Челябинской области.

Как рассказал председатель СНТ, хозяев бани на даче в момент пожара не было, а вот соседи, чей дом пострадал, находились на участке.

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