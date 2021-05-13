Челябинка, чьи интим-фото выложили без спроса в интернет, получит 100 тыс. рублей в качестве компенсации

Мужчина, который выложить в сеть фотографии девушки, был признан виновным по двум уголовным статьям Фото: Валентина ВАГАНОВА

Суд Ленинского района Челябинска вынес приговор местному жителю, который выложил в интернет интимные фото своей подруги. Мужчину признали виновным сразу по двум уголовным статьям — «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (ч.1 ст.137 УК РФ) и «Вымогательство» (ч.1 ст.163 УК РФ).

Как было установлено в суде, в июле 2020 года житель Челябинска сделал серию интим-фотографий свой бывшей возлюбленной. Затем, когда пара рассталась, он начал шантажировать девушку — отправил ей SMS-сообщение с требованием перевести на счет 10 тыс. рублей. В случае отказа мужчина грозился выложить в интернет ей фотографии в откровенном виде. Однако дама решила проигнорировать требования.

—После отказа подсудимый снизил требования до 1 тыс., не получив которые разметил фотографии в интернете, а также отправил знакомым женщины в социальной сети, — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, виновника обязали выплатить потерпевшей 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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