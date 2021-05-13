В Челябинске пятилетняя девочка на самокате заехала в открытый водоотвод и получила травму

Это уже не первый случай травмирования, связанный с самокатами в Челябинске Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пятилетняя девочка каталась на самокате в Тракторозаводском районе Челябинска. В какой-то момент колеса транспортного средства попали в открытый водоотвод, в результате чего ребенок упал и получил травму. О произошедшем рассказала мать пострадавшей в группе «Инцидент Челябинск» во «Вконтакте».

— 8 мая мой ребенок получил травму верхней губы и разрыв уздечки верхней губы. Причина - отсутствие решетки на водоотводе поперек асфальтированного тротуара по улице Героев Танкограда, 61, — написала мать пострадавшей девочки в соцсетях. — Колеса самоката запали в водоотвод, пятилетний ребенок упал лицом [вниз].

Фото: «Инцидент Челябинск» / vk.com

Женщина также отметила, что возле еще нескольких домов по улице Героев Танкограда также отсутствуют решетки на водоотводах. Она попросила властей обратить внимание на эту проблему.

Напомним, ранее в Челябинске двое подростков сбили на арендованном электросамокате пятилетнего мальчика. В результате происшествия ребенок сломал голень. Врачам пришлось устанавливать на поврежденную кость металлические штифты для правильного сращивания.

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