Полиция задержала челябинца, называвшего себя богом и хваставшегося «разрешением» на оружие

Мужчина называл себя богом Денисом. Фото: страница мужчины в Vk.com

В Челябинске 13 мая задержали 35-летнего челябинца, называвшего себя богом Денисом и выложившего социальные сети заключение об отсутствии у него медицинских противопоказаний к владению оружием и справку от нарколога. На него в правоохранительные органы заявили соседи, которых после трагических событий в Казани всерьез настораживает такое поведение мужчины.

Челябинца задержали полицейские Курчатовского района. Домой к подозрительному мужчине они выехали по сообщению бдительной соседки. Женщина рассказала, что мужчина ведет себя неадекватно и стучит по стенам.

Челябинец получил заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием в сентябре 2020 года. Фото: страница мужчины в Vk.com

Фото: страница мужчины в Vk.com

— Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и доставили мужчину в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, — прокомментировали в пресс-службе полицейского главка. — В дальнейшем, он был помещен в специализированное медицинское учреждение для установления состояния его здоровья и оказания ему при необходимости соответствующей квалифицированной помощи. Сотрудниками полиции об указанном лице проинформированы соответствующие правоохранительные и медицинские ведомства.

Также полицейские проводят проверку по факту видеоматериала, размещенного мужчиной в социальных сетях.

ЧП в школе №175 произошло в Казани утром 11 мая. В здание зашел молодой человек. Он был вооружен автоматом. Попытавшийся остановить его охранник и уборщица были убиты. Нападавший поднялся на третий этаж и взял детей в заложники. По словам очевидцев, в здании также прогремел взрыв. Дети начали спасаться через окна.

В первых официальных данных сообщалось, что погибли учительница и семеро детей, еще 20 человек пострадали. Стрелка задержали на крыльце здания.

Все о стрельбе в казанской школе — читайте по ссылке.

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