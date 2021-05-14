В нацпарке Челябинской области туристы нашли кости человека

Останки человека, по предварительной информации, обнаружили на территории нацпарка в Кусинском районе.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В национальном парке «Таганай» Челябинской области обнаружили кости человека. На останки днем 13 мая натолкнулась туристическая группа. Эту информацию сегодня КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе нацпарка.
— Информацию подтверждаем, — кратко прокомментировали в нацпарке «Таганай». — Костные останки обнаружили туристы днем 13 мая.
Личность погибшего и причина смерти пока не установлены. В СМИ появилась информация, что человек предположительно стал добычей волков. Но в пресс-службе «Таганая» такими подробностями не располагают.
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