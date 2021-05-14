В Челябинской области за сутки выявили 96 новых случаев коронавируса. Но победивших болезнь больше. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 96 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 61 517. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались семь пациентов. Причиной смерти остальных пациентов стало сопутствующее заболевание.

Больничные палаты при этом покинули 98 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 55 966 человек. Под присмотром врачей остаются 2 775 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более двух миллионов человек. За прошедшие сутки — 9 775 теста.

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