В Челябинске водитель на иномарке проехал по голове мужчине, лежащему на дороге

Фото: скриншот видео

В Челябинске 56-летний водитель за рулем Daewoo Nexia переехал лежащего на проезжей части 43-летнего мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице. Действиям водителя по факту причинения смерти человеку даст региональное СУ СК. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Лежащий на дороге мужчина попал под колеса утром 13 мая рядом с домом №23б по улице Российской. Момент наезда сняла на видео камера, установленная на подъезде дома по улице Российской. На кадрах видно, что иномарка притормаживает перед живым препятствием, затем проезжает мужчине по голове и уезжает.

— 43-летний муждчина от полученных травм скончался в больнице, — рассказала Наталья Мамаева.

Личность водителя установлена. Оценку его действиям дадут следственные органы. Ход проверки поставлен прокуратурой на контроль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru