В Челябинской области в разгаре посевная кампания

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Стартовав позже обычного из-за позднего схода снега и низких ночных температур, с каждым днем аграрии наращивают темпы посевной, чтобы обеспечить посев 1 млн 758 тыс. га яровых.

По оперативным данным, к 13 апреля в регионе засеяно 386,5 тыс. га яровых культур, из них 244 тысячи гектаров зерновых — 18% от плана, 114 тыс. га масличных — 45% от плана, 300 с лишним гектаров овощных культур открытого грунта — 27%. Картофель высадили почти три тысячи гектаров — 41%. За сутки хозяйства засевают более 65 тыс. га пашни, максимальную суточную выработку планируется нарастить до 80 — 90 тыс. га. В этом году значительно — на 54 тысяч гектаров, до 254 тыс. га — планируется увеличить клин масличных культур, которые дают максимальную экономическую отдачу.

По темпам ярового сева лидируют Аргаяшский, Нязепетровский, Кунашакский районы, где посеяно от 40 до 60% всех яровых. Это объясняется климатическими особенностями: в этих территориях созревание культур из-за более короткого вегетационного периода растений должно пройти быстрее, до первых заморозков. В южных районах области, в которых размещается наибольший клин яровых — это Брединский, Троицкий, Кизильский, Варненский, Агаповский, Верхнеуральский, Карталинский, Нагайбакский районы (яровой сев в этих районах составляет от 184 тысяч до 95 тысяч гектаров), а также Октябрьский район (145,5 тыс. га), —посеяно от 29% (Верхнеуральский район) до 9% (Брединский район) яровых культур.

Необходимо отметить, что Челябинская область имеет самый большой яровой клин среди субъектов Уральского федерального округа. Успех посевной зависит от многих составляющих — организационной, технической. В условиях Южного Урала значительную роль в формировании урожая играют климатические особенности. С учетом опыта работы в засушливые периоды, министерство сельского хозяйства, постоянно находясь на связи с муниципалитетами и хозяйствующими субъектами, настойчиво рекомендует использовать адаптированные к нашему региону технологии минимальной обработки почвы и посева, чтобы максимально сохранить продуктивную влагу. Технические возможности для этого все есть — это современные посевные комплексы с многооперационными возможностями. Также рекомендовано использовать только химическую обработку против сорняков, чтобы не пересушить плодородный слой почвы.