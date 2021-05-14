В Челябинской области трое налетчиков пытались ограбить коттедж директора курорта

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области трое грабителей напали на коттедж генерального директора одного из курортов в Челябинской области. Налетчики побили сторожа и пытались похитить ценные вещи. Мужчин по горячим следам задержали сотрудники полиции.

Ограбить коттедж на улице Солнечная в поселке Увильды мужчины пытались в ночь на 13 мая.

— Происшествие зарегистрировано, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). По подозрению в совершении преступления задержаны трое ранее судимых мужчин 32-х, 35-ти и 28-ми лет. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры им пресечения.

По данным источника КП-Челябинск, мужчины не знали, в чей дом они забрались. Действовали хаотично, хватали все, что попадало под руку, в том числе инструменты и всякую мелочевку. Но далеко им уйти не удалось. От их действий пострадал сторож.

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