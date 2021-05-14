Текслер рассказал, когда в Челябинске откроется обновленный храм Александра Невского

Губернатор осмотрел реконструируемый храм. Фото: gubernator74.ru

Храм Александра Невского на Алом поле красив даже сейчас, в строительных лесах. Но горожане с нетерпением ждут, когда в здании завершится реставрация, чтобы полюбоваться великолепием отделки. Большая работа, напомним, началась в мае прошлого года.

14 мая ход восстановительных работ осмотрел губернатор Алексей Текслер. Он напомнил, что храму будет возвращен исторический облик:

— В храме Александра Невского сохранились уникальные росписи и фрески, мы, безусловно, все восстановим. Это будет один из красивейших храмов, ведь роспись делали ученики Васнецова по его эскизам. Я на этом объекте уже не первый раз, мы все очень внимательно посмотрели, проговорили, как идет ход работ.

Губернатор сообщил, что в следующем году со здания снимут леса, а в 2023 г. храм предстанет обновленным. Он пообещал постоянно смотреть, как ведется реконструкция.

Сейчас завершаются строительно-монтажные работы. Далее начнется не менее ответственный этап — роспись храма в авторской стилистике Васнецовской школы.

Кстати, финансирует реставрацию федеральный бюджет. Заказчик — министерство культуры РФ, а работы ведет компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация».

Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 13 мая 1221 г в городе Переславле-Залесском.

Уникальные фрески работы учеников Васнецова будут восстановлены. Фото: gubernator74.ru

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