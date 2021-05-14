ЦКС готов поддержать петицию жителей области, которые жалуются на невывоз мусора

13 мая жители Верхнеуральского района подготовили петицию на имя президента России, губернатора Челябинской области и местного главы. Они потребовали разобраться с вывозом мусора с территории района.

Центр коммунального сервиса готов поддержать требования жителей. Дело в том, что на контейнерных площадках в частном секторе и не только Верхнеуральского района, но и многих других сельских муниципальных образований в последние недели действительно можно наблюдать завалы из отходов, собранных после субботников: спиленные ветки, стволы деревьев, мешки с листвой, а также с приусадебных участков частных домовладений, просто никто не вывозит.

Отметим, что в соответствии с требованиями законодательства ЦКС отвечает за вывоз исключительно твердых коммунальных отходов, главный признак которых — их образование в жилище в процессе потребления. Вывоз всех остальных отходов должны обеспечивать их собственники. Во многих сельских муниципальных образованиях этот вопрос решается и достаточно оперативно. Местные администрации заключают дополнительные договоры с ЦКС или другими перевозчиками на вывоз отходов, не относящихся к ТКО.

Вывозить же такой мусор за счет платежей населения за услугу по обращению с ТКО, ЦКС просто не имеет права, ведь это будет считаться нецелевым использованием средств.

ЦКС присоединяется к требованиям по решению вопроса с вывозом мусора. Надеемся, это ускорит решение вопроса по вывозу с контейнерных площадок отходов, которые не относятся к твердым коммунальным отходам.

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