На кладбище в Челябинской области нашли тело новорожденного

Мать сама показала самовольное захоронение. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Следователи Челябинской области начали проверку по факту самовольного захоронения новорожденного на кладбище в Катав-Ивановске. Могилку его мать 13 мая показала сама. Женщина утверждает, что мальчик родился в прошлом месяце в домашних родах и умер. Правдивость ее слов в настоящее время проверяют судмедэксперты.

— По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков. — В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются причины смерти ребенка. По итогам будет приниматься процессуальное решение.

Как стало известно КП-Челябинск, мальчик появился на свет в апреле 2021 года в результате домашних родов, информация о которых поступила следователям. На учете по беременности в женской консультации женщина не стояла. С ее слов, малыш родился раньше срока и скончался вскоре после появления на свет. Женщина самостоятельно закопала его на кладбище и сама показала следователям место погребения.

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