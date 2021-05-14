В Челябинске из-за пожара в заброшенном здании лопнули стекла у припаркованной рядом легковушки

Пожар оперативно потушили, но досталось автомобилю. Фото: Евгений НАСЫРОВ

В Челябинске днем 14 мая произошел пожар в заброшенном здании по улице Российской, 15в. Как сообщает с места событий корреспондент КП-Челябинск, от высокой температуры у припаркованной рядом иномарки лопнули стекла.

— На тушении пожара в заброшенном пустотном здании работают подразделения челябинского пожарного гарнизона, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Вызов поступил в 13:08, открытое горение ликвидировали в 13:33. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Фото: Евгений НАСЫРОВ

В настоящее время пожарные проливают конструкции здания. Информация о причинах пожара уточняется.

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