В Челябинске ограничат въезд на трамвайные пути

Трамвайные пути сделают без стыков и оградят от машин Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске до конца года отремонтируют несколько трамвайных переездов и более пяти километров трамвайных путей. Но сделают это по-новому. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель министра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Первыми отремонтируют участки на улице Цвиллинга и Первой Пятилетки в районе трамвайного депо.

— В общей сложности будет отремонтировано 5 километров, параллельно будем заниматься обособлением трамвайный путей. Причем в трех вариантах — как разметкой, бордюрным камнем, так и в экспериментальном режиме хотим попробовать использование прорезиненных столбиков, которые исключают движение автомобилей по трамвайным путям, — рассказал Александр Егоров.

По-новому отремонтируют и сами пути.

— Важным отличием этих участков будет применение сварки стыков, чтобы вагоны не стучали. Будет проведен комплексный ремонт, на улице Цвиллинга сделают закрытые рельсы, шпальную решетку с мощением плитки, как и на предыдущих участках было сделано, на первой Пятилетки будет открытая рельсошпальная решетка. Хотим попробовать эту технологию в Челябинске впервые и, мне кажется, потом ее можно будет тиражировать на другие улицы в следующем году, — рассказал Александр Егоров.

Он отметил, что обновление ждет и подвижной состав. На закупку трамваев выделено 1,3 млрд. рублей. На эти средства будет приобретено порядка 30 вагонов. По словам Александра Егорова, новые трамваи украсят логотипами и рисунками на тему истории Челябинска.

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