На трассе в Челябинской области до середины октября организуют реверсивное движение

Ограничение движения введут на пять месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области с 17 мая по 10 октября организуют реверсивное движение машин на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Дорогу будут ремонтировать в районе села Миасское Красноармейского района.

— Временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения вводится на участке с 37 по 47 километр, — уточнили в пресс-службе упрдор «Южный Урал». — Там будут проводить работы по устройству защитных слоев автомобильной дороги.

Автомобилистов просят внимательно следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, и учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

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