В Челябинской области водитель «Газели» предотвратил взрыв газового баллона

Аварийный баллон отправили на утилизацию. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области водитель «Газели» в Кыштыме предотвратил взрыв 80-литрового газового баллона. Мужчина во время одной из остановок услышал характерное шипение, до приезда экстренных служб отогнал грузовичок в безопасное безлюдное место подальше от жилых домов, снял тяжелое опасное оборудование с машины и укрыл его от солнца картоном.

— Благодаря грамотным действиям водителя был предотвращен взрыв и угроза для местных жителей, — рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева. — Прибывшие на место происшествия спасатели обеспечили оцепление опасного участка. Они работали вместе с пожарными и аварийной газовой службой.

Оказалось, что у баллона частично разошелся шов в месте сварки. Газовщики, контролируя газоанализатором концентрацию взрывоопасного газа на месте ЧП, погрузили и вывезли баллон в безопасный район для утилизации.

Напомним, в Челябинске газовый баллон рванул 28 января. ЧП произошло в «подземке» на площади Революции. В результате травмы получил один из рабочих, его увезли в больницу с ожогами 25% тела.

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