Все за квартирами? В Челябинской области ощутимо вырос спрос на ипотеку

Пятая часть кредитов приходится на "долевку" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Успеть, пока ставки низкие и жилье недорогое. Скорее всего, именно так рассуждают жители Челябинской области. В этом году в регионе оформили 12 тысяч ипотечных кредитов на 22 млрд рублей — в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Отделении Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Причем на «долевку» приходится всего 1,8 тысяч ипотечных кредитов на 5 млрд рублей, на треть больше, чем годом ранее. Это пятая часть от общего объема ипотечных кредитов, выданных банками с начала года.

— Спрос южноуральцев на ипотечные кредиты поддержали доступные процентные ставки. Так, в марте средневзвешенная ставка по ипотеке в Челябинской области составила 7,3%, в то время как год назад — 9%. Кроме того, жители региона по-прежнему проявляют интерес к программе льготной ипотеки с госучастием на жилье в новостройках под 6,5%, — комментирует заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Задолженность перед банками на 1 апреля выросла за год на 20% до 186 млрд рублей. В среднем жители области оформляют ипотеку на 17,5 лет на сумму 1,8 млн рублей.

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