Жители Челябинской области получили больше 38 млн рублей пенсионного наследства

Самая большая выплата в этом году – 451,7 тыс. рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году 1240 южноуральцев получили в наследство пенсию на 38 млн рублей. Об этом сообщают в региональном пенсионном фонде. Самая большая выплата — 451,7 тыс. рублей. Напомним, накопительную пенсию и прибыль от ее инвестирования Внешэкономбанком и негосударственными пенсионными фондами можно передать по наследству.

— Южноуральцы могут при жизни выбрать правопреемников и определить доли распределения средств между ними. Для регистрации правопреемников необходимо подать заявление в ПФР или в НПФ, если пенсионные накопления формируются в нем, — уточняют в региональном ПФР. — В качестве правопреемника гражданин может указать любого человека по своему усмотрению. Если заявления о выборе правопреемника нет, то рассчитывать на получение накопленных средств могут только родственники. Первая очередь: дети (в том числе усыновленные), супруги, родители (усыновители). Вторая очередь: братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться не позже шести месяцев со дня смерти родственника в ПФР или НПФ. Если пропустить этот срок, то добиться средств получится только через суд.

В прошлом году наследники — 1992 человека — получили 81,8 млн рублей. Средний размер выплат правопреемникам составил 41 тыс. рублей, максимальный размер — 528,6 тыс. рублей.

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