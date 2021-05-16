Вытянул одним движением: в Челябинске девятилетний школьник спас тонущего друга

Кирилл Томилин не растерялся и вытащил друга из ледяной воды. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Эта история произошла еще в марте, но рассказать о ней мама пострадавшего мальчика решилась только сейчас и попросила МЧС региона наградить 9-летнего третьеклассника Кирилла Томилина за храбрость.

21 марта Кирилл и его друг Семен прогуливались по берегу реки Миасс за одним из домов по улице Набережная в Челябинске. Мальчишки, как водится, кидали в реку камни и веселились. Но тут увидели на другой стороне собак. Семен, засмотревшись не заметил, как вышел на лед, он треснул под ногами и Семен ушел под воду по пояс.

— Кирилл не растерялся и начал вытягивать своего товарища. И у него получилось! В экстренных ситуациях, даже у детей, берутся дополнительные силы, смекалка и отвага. Мальчишка одним движением вытащил Семена из воды, — рассказали в МЧС Челябинской области. — Грамотно оценив ситуацию, замерзшие ребята побежали домой и рассказали все маме Семена.

Мама Семена благодарна храброму школьнику за спасение своего сына:

— Если бы не было рядом Кирилла, мой сын мог утонуть, в связи с чем я прошу поощрить Кирилла!.

В МЧС рассказали, что сейчас собирают документы для поощрения юного героя, потому что такой поступок не должен остаться без внимания.

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