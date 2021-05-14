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Общество14 мая 2021 14:43

В Челябинской области больше двух недель ведут поиски исчезнувшего под Усть-Катавом мужчины

Он ушел в неизвестном направлении 29 апреля
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Мужчина исчез 29 апреля. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Мужчина исчез 29 апреля. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области продолжаются поиски 43-летнего жителя Усть-Катава, который 29 апреля ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Мужчину ищут кинологи с собаками, спасатели и полиция на огромной территории — от поселка Малый Бердяш до деревни Ишимбаево.

— Сотрудниками полиции был запрошен биллинг телефона пропавшего, в соответствии с которым и был определен район поисковых работ, — рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева. — Пешим ходом и на квадроцикле они осматривают тропы, дороги и лесополосы.

Ранее спасатели обследовали карьеры и берега водоема рядом с Усть-Катавом. Пока поиски пропавшего результатов не дали.

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