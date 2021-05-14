В Челябинской области больше двух недель ведут поиски исчезнувшего под Усть-Катавом мужчины

Мужчина исчез 29 апреля. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области продолжаются поиски 43-летнего жителя Усть-Катава, который 29 апреля ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Мужчину ищут кинологи с собаками, спасатели и полиция на огромной территории — от поселка Малый Бердяш до деревни Ишимбаево.

— Сотрудниками полиции был запрошен биллинг телефона пропавшего, в соответствии с которым и был определен район поисковых работ, — рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева. — Пешим ходом и на квадроцикле они осматривают тропы, дороги и лесополосы.

Ранее спасатели обследовали карьеры и берега водоема рядом с Усть-Катавом. Пока поиски пропавшего результатов не дали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru