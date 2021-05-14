Более 200 тысяч южноуральцев познакомились с федеральной фотовыставкой «Один день из жизни России»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За три недели экспозиции в «Алмазе» более 200 тысяч южноуральцев посмотрели снимки из Челябинска, Миасса и Магнитогорска, а также других регионов России.

Фотовыставка, отражающая жизни людей по всей стране за один день в формате фоторепортажа, включила в себя несколько сотен снимков. Работы представили 340 профессиональных фотографов, которые смогли запечатлеть жизнь России во всем ее многообразии — географическом, национальном и природном. Собранные воедино снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи бескрайней страны представили образ современной России. Также благодаря выставке жители Челябинской области увидели уникальные снимки южноуральских фотографов — в экспозицию вошли кадры скрипачки на челябинской Кировке, цеха «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода, театра кукол в Магнитогорске, осеннего призыва в Миассе, фестиваля духовной музыки в Кыштыме и многие другие.

Жители Челябинской области активнее знакомились с фотопроектом МТС в первую неделю после открытия выставки — рост трафика зафиксирован с 19 по 25 апреля, а также в праздничные и нерабочие дни с 1 по 5 мая. Долгие выходные дали дополнительную возможность посетить экспозицию южноуральцам из удаленных от Челябинска городов. Так, с выставкой смогли познакомиться жители Миасса, Аргаяша, Южноуральска, Магнитогорска, Троицка и других населенных пунктов региона.

— Мы рады познакомить южноуральцев с таким масштабным фотопроектом и показать с его помощью весь колорит и многогранность нашей страны. При этом с помощью выставки «Один день из жизни России» мы попытались вдохновить юных челябинцев, увлекающихся фотографией, на создание новых работ и помочь им проявить себя. Для этого совместно с куратором фотовыставки и творческим наставником «Поколения М» по фотографии Василием Прудниковым мы провели мастер-класс по репортажной съемке и фотокросс для детей и подростков «Один день из жизни Челябинска». Уже совсем скоро мы отберем лучшие работы и откроем детскую фотовыставку в одном из культурных пространств Челябинска, — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры РФ. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн-мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.

Партнерский материал.