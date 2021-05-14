В Челябинске будут судить наркодилера, пытавшегося сжечь свое уголовное дело

Мужчину поймали в 2020 году на территории Челябинска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уральское СУ СКР на транспорте передало в суд материалы уголовного дела в отношении жителя Челябинской области, который был задержан за наркоторговлю. Также мужчина обвиняется в том, что пытался уничтожить документы, которые собирали на него сотрудники правоохранительных органов во время расследования.

По данным следствия, мужчину поймали в 2020 году, когда он попытался продать наркотики в Челябинске. Далее началось следствие, в ходе которого задержанный и предпринял попытку уничтожить материалы уголовного дела.

— 17 февраля 2021 года мужчина, находясь в следственной комнате следственного изолятора по Челябинской области, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, находящегося в производстве следователя следственного управления Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, достал из кармана спички и поджег том уголовного дела, — сообщили в пресс-службе уральского СУ СКР на транспорте.

Несмотря на попытку саботировать работу правоохранительных органов, расследование уголовного дела все же было завершено. Теперь мужчина предстанет перед судом

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