Сотрудница банка в Челябинске оформляла кредиты на клиентов без их ведома

Полицейские установили причастность подозреваемой к пяти эпизодам с незаконным оформлением кредита Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске полицейские задержали сотрудницу банка, которая оформляла кредиты на клиентов без их ведома. Общий ущерб потерпевшим от ее действий составил 500 тысяч рублей. Всего была установлена причастность женщины к совершению пяти эпизодов незаконного оформления кредита.

— Подозреваемая принимала от граждан, обратившихся за займом необходимые документы, впоследствии используя данные потерпевших, получала на них кредит, при этом обратившимся сообщала о якобы отказе в выдаче запрашиваемых денежных средств, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении сотрудницы банка было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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