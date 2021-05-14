Сотрудница банка в Челябинске оформляла кредиты на клиентов без их ведома

Полицейские установили причастность подозреваемой к пяти эпизодам с незаконным оформлением кредита
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске полицейские задержали сотрудницу банка, которая оформляла кредиты на клиентов без их ведома. Общий ущерб потерпевшим от ее действий составил 500 тысяч рублей. Всего была установлена причастность женщины к совершению пяти эпизодов незаконного оформления кредита.
— Подозреваемая принимала от граждан, обратившихся за займом необходимые документы, впоследствии используя данные потерпевших, получала на них кредит, при этом обратившимся сообщала о якобы отказе в выдаче запрашиваемых денежных средств, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
В отношении сотрудницы банка было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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