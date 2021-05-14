Признался только после результатов экспертизы: пьяный житель Курганской области задушил свою 88-летнюю бабушку

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники следственного комитета по Курганской области передали в суд материалы уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Куртамыша, который задушил свою собственную бабушку. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Преступление произошло в декабре 2020 года. Обвиняемый мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей 88-летней бабушкой и задушил ее. Тело он спрятал в бане на территории своего частного дома. Родственники женщины долго не могли найти ее. Однако, когда тело все же обнаружилось, то было сложно определить из-за чего настала смерть. Помогла в этом только экспертиза, которую организовало следствие.

— Причина смерти погибшей была установлена в результате проведенной судебно-медицинской экспертизы, согласно которой смерть пожилой женщины наступила в результате причиненной ей механической асфиксии, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. — Причастность обвиняемого к убийству потерпевшей удалось установить исходя из результатов заключения экспертизы, подтверждающей наличие скрытых следов крови убитой женщины на его одежде.

После предъявленных следователями доказательств мужчина признал свою вину в убийстве.

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