Миндортранс рассказал, в какие страны запустят прямые рейсы из челябинского аэропорта

В этом году завершилась реконструкция международного терминала
Фото: Кирилл САДЫКОВ
С 25 мая из челябинского аэропорта возобновятся международные рейсы. Миндотранс Челябинской области опубликовал список направлений. Часть из них будут регулярными:
— Челябинск — Бишкек — Челябинск
— Челябинск — Ереван — Челябинск
— Челябинск — Алматы — Челябинск
— Челябинск — Баку — Челябинск
А также чартеры:
— Челябинск — Анталия (Турция)
— Челябинск — Монастир (Тунис)
Что касается Турции, авиакомпании готовы к полетам по мере открытия сообщения с этой страной.
— В работе по согласованию рейс из Челябинска в Ларнаку (Кипр), — сообщили в пресс-службе миндортранса.
Список направлений, который представили губернатору
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинское авиапредприятие официально рапортовало о завершении реконструкции международного терминала 8 апреля, когда приезжал губернатор Алексей Текслер. Рассказываем, что изменилось. Заграницу обещали открыть с 1 мая. Но пока летают только бизнес-джеты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru