Миндортранс рассказал, в какие страны запустят прямые рейсы из челябинского аэропорта

В этом году завершилась реконструкция международного терминала Фото: Кирилл САДЫКОВ

С 25 мая из челябинского аэропорта возобновятся международные рейсы. Миндотранс Челябинской области опубликовал список направлений. Часть из них будут регулярными:

— Челябинск — Бишкек — Челябинск

— Челябинск — Ереван — Челябинск

— Челябинск — Алматы — Челябинск

— Челябинск — Баку — Челябинск

А также чартеры:

— Челябинск — Анталия (Турция)

— Челябинск — Монастир (Тунис)

Что касается Турции, авиакомпании готовы к полетам по мере открытия сообщения с этой страной.

— В работе по согласованию рейс из Челябинска в Ларнаку (Кипр), — сообщили в пресс-службе миндортранса.

Список направлений, который представили губернатору Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинское авиапредприятие официально рапортовало о завершении реконструкции международного терминала 8 апреля, когда приезжал губернатор Алексей Текслер. Рассказываем, что изменилось. Заграницу обещали открыть с 1 мая. Но пока летают только бизнес-джеты.

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