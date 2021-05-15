Из аэропортов Челябинска и Магнитогорска возобновляется международное авиасообщение

Обновленный международный терминал челябинского аэропорта готов к работе. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинская область возобновляет международное авиасообщение. Накануне на заседании оперштаба по предупреждению коронавирусной инфекции под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой принято решение о старте с 25 мая полетной программы с иностранными государствами. В том числе, из международных аэропортов Челябинска и Магнитогорска.

В апреле губернатор Алексей Текслер посетил челябинский аэропорт и провел совещание по развитию воздушной гавани. Глава региона осмотрел капитально отремонтированный международный терминал и заявил о планах по ремонту магнитогорского аэропорта.

Пропускная способность международного терминала челябинского аэропорта выросла с 220 до 400 пассажиров в час. С 11 до 20 увеличилось количество кабин паспортного контроля. Отремонтированный терминал просторный: его площадь — 15,2 тыс. кв. м. К работе готов воздушный пункт пропуска через госграницу РФ. Терминал может принимать электронные визы иностранных граждан.

Напомним, согласованы регулярные рейсы: Челябинск — Бишкек — Челябинск; Челябинск — Ереван — Челябинск; Челябинск — Алматы — Челябинск; Челябинск — Баку — Челябинск.

Утверждены чартеры: Челябинск — Анталия (Турция); Челябинск — Монастир (Тунис).

В миндортрансе Челябинской области сообщили, что в работе согласование рейса из Челябинска в Ларнаку (Кипр). По поводу Турции есть уточнение: авиакомпании готовы к полетам по мере открытия сообщения с этой страной.

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