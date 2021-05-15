Еще восемь человек умерли от коронавируса в Челябинской области

Всего по данным Минздрава умерли 2722 зараженных коронавирусом Фото: Кирилл САДЫКОВ

За прошедшие сутки в Челябинской области подтвердили 94 новых случаев COVID-19. Школьников среди них нет. Всего с начала пандемии зарегистрировано 61 611 зараженных.

Еще 95 южноуральцев выписали из больниц. Всего выздоровевших — 56 061. На лечении остаются 2786 человек. За прошедшие сутки умерли восемь человек.

— От COVID-19 — шесть человек, от других причин — два человека, — сообщили в пресс-службе минздрава.

Лучшая защите — вакцинация. В эти выходные на Южном Урале снова будут работать пункты вакцинации в ТРК. Также прививки будут делать на Кировке и в одном из храмов. Публикуем адреса и режим работы.

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