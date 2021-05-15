Жара пришла: в Челябинске откроют шесть пляжей на Шершнях, Смолино и Первом озере

Официальный пляжный сезон откроют досрочно, но не в эти выходные Фото: Валентина ВАГАНОВА

Этим летом в Челябинске появятся шесть муниципальных пляжей на трех водоемах:

— Первое озеро (пер. Мамина и ул. Черничная в Чурилово);

— Смолино (пер. Дачный в пос. Смолино и пляж «Прибой» на ул. Новороссийской);

— Шершневское водохранилище (городской пляж и со стороны Изумрудного карьера).

Как уточнили в мэрии, пока купальный сезон официально не открыт. Хотя, конечно, доступ к водоемам не запрещен. В связи с аномальной жарой, мэр Наталья Котова поручила обеспечить дежурство матросов-спасателей на водоемах города. Речь идет как о муниципальных, так и о частных пляжах.

— Вопрос об открытии купального сезона будет решаться в понедельник. С прошлого года готовы три пляжа: на Мамина, Дачном и возле Изумрудного карьера. По остальным, будем разговаривать с подрядчиками. Это же не просто калитку открыть. Приемка была запланирована на 25 мая, — объяснили в пресс-службе администрации.

В субботу, 15 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ночью +12..+14 °С, днем +30..+32 °С. Ветер южный с переходом на западный скоростью 2-7 м/с.

В воскресенье, 16 мая, в Челябинске будет еще жарче: в темное время суток синоптики прогнозируют +13..+15 °С, а днем солнце прогреет воздух до +31..+33 °С. Прохлады добавит северо-западный ветер 3-8 м/с.

Несмотря на соблазн окунуться в прохладную водичку, этого делать не советуют. Особенно детям. Дело в том, что вода еще не прогрелась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru