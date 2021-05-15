В МЧС рассказали, что горит в районе АМЗ Челябинска

Густой черный дым видно издалека. Фото: Наш Челябинск/vk.com
Утром в субботу, 15 мая, жителей Челябинска напугал густой черный дым в поселке АМЗ. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.
— Горели сэндвич-панели на открытой площадке. На месте работали три автоцистерны и 13 человек, — прокомментировали пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.
Сейчас возгорание ликвидировано. Предстоит выяснить причину пожара и кому принадлежать стройматериалы.
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