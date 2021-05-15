Жара на Южном Урале: на пляжах досрочно выставят спасательные посты

На пляжах в Челябинской области досрочно появятся спасательные посты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аномально жаркая майская погода, установившаяся на Южном Урале, манит людей к воде, даже еще не прогретой. Так, в Челябинске уже досрочно открылись шесть пляжей. На них дежурят спасатели.

Сегодня, 15 мая, губернатор Алексей Текслер обсудил оперативную обстановку в регионе с начальником ГУ МЧС по Челябинской области Юрием Буренко. Глава области поручил обеспечить спасательными постами пляжи по всему региону. Кроме того, губернатор поручил разъяснять людям, что купаться еще рано.

Сухая жаркая погода провоцирует лесные и ландшафтные пожары. В регионе введен запрет на посещение лесов, и, как отметил Буренко, обстановка под контролем: ликвидированы семь ландшафтных пожаров; локализовано незначительное возгорание в Ильменском заповеднике.

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