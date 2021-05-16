На Северо-Западе Челябинска вырубят 38 берез и осин

Деревья, которые снесут, аварийные Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске на улице Габдуллы Тукая и вдоль «тропы здоровья» по Захаренко в мае снесут 38 аварийных берез и осин. Об этом сообщают в мэрии города.

— Чтобы обеспечить безопасность населения Управление экологии и природопользования снесет 33 аварийных деревья на придомовой территории многоквартирных домов N 11, 13, 15, 17 по улице Габдуллы Тукая, а также пять аварийных берез вдоль «тропы здоровья» на участке от улицы Молдавской до дома N 6 по улице Захаренко, — сообщают в мэрии. — Взамен здесь высадят 38 сосен.

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