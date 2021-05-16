На оживленном перекрестке в Металлургическом районе Челябинска появился портрет украинского гетмана

Вместо объявлений - портрет. Фото: Тимур Гизатуллин/vk.com

В Челябинске на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров появился арт-объект — портрет украинского гетмана, нарисованный граффитистами на электроящике. Идея изобразить Богдана Хмельницкого пришла местному жителю Тимуру Гизатуллину.

— Загаженный электрошкаф годами портил вид на панораму оживленного перекрестка. Идея создать из него арт-объект пришла мне прошлым летом. Я часто ходил мимо этого шкафа и он меня раздражал, — говорит Тимур Гизатуллин. — Сразу же в голову пришел образ украинского гетмана Богдана Хмельницкого, который смог объединить Украину с Россией, и в честь которого названа улица.

Активисту пришлось знатно поработать, чтобы убрать годами наслоившиеся объявления и ржавчину. Фото: Тимур Гизатуллин/vk.com

Тимур Гизатуллин, по его словам, обратился с предложением в администрацию района, к руководству ЧМК, а позже к местным депутатам, которые и профинансировали создание граффити.

— Некоторые активисты мне предлагали собрать донаты на эту работу, но мне кажется, что в наше тяжелое время будет стремно клянчить деньги среди бедного населения нашего рабочего района, где живут в основном металлурги и они еле сводят концы с концами. Им не до арт-объектов и урбанистики, — рассказывает мужчина.

Художники работали даже в сумерках. Фото: Тимур Гизатуллин/vk.com

Как рассказывает Гизатуллин, сначала он болгаркой вычистил все объявления, краску и ржавчину, а потом к работе приступили художники GraffityRussia.

Фото: Тимур Гизатуллин/vk.com

— Теперь и Металлургический район становится модным и креативным. Надеемся, что данный ящик стал лишь дебютным в эпохе нового урбанизма на ЧМЗ, — говорит Тимур Гизатуллин.

Фото: Тимур Гизатуллин/vk.com

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